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Türkiye

Yerel televizyonların uydu kiralama ücretlerine indirim

Uyduda yayın yapan yerel televizyon kanallarının 5 bin 500 lira olarak ödedikleri uydu ücretlerinde indirime gidildiği bildirildi.

İsa Toprak   | 31.03.2020
Yerel televizyonların uydu kiralama ücretlerine indirim

Ankara

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yazılı açıklamasında, doğal afetler ve koronavirüs nedeniyle reklam kayıpları yaşayan yerel televizyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uydu kiralama indirimi müjdesi verildiğini belirtti.

Yerel medyanın sorunlarına duyarlı yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde önemli bir aşama katedildiğini vurgulayan Burhan, milli ve yerli anlayışla yayın yapan yerel televizyonlar için bu indirimin önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Uyduda yayın yapan yerel televizyon kanalları 5 bin 500 lira olarak ödedikleri uydu ücretlerini 4 bin 500 lira olarak ödeyecekler. Cumhurbaşkanımız TÜRKSAT yönetimine indirim yapma talimatı vermiştir. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Öte yandan bizlerin dertleriyle dertlenen TÜRKSAT kuruluşumuza da teşekkür ediyoruz. TÜRKSAT Başkanı ve yönetimi, anlayışlı davranmıştır."

Burhan ayrıca, kamu spotlarının da yerel televizyonlarda ücretli yayımlanmasını beklediklerini, yerel ve ulusal televizyon kanallarına da "kamu reklamı" verilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.


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