'Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil." dedi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.
Erbaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.