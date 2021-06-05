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Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Türkiye

'Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 05.06.2021
'Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir'

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Erbaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir."

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