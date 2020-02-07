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Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda

MASAK yasa dışı bahis oynayanların ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı ve hukuki işlem başlattı.

Muhammet Emin Horuz   | 07.02.2020
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı. 

AA muhabirinin MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı. 

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi. 

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.

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