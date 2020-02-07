Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Burak Milli,Cem Genco   | 07.02.2020
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti. Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. 

Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

 
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Bölgedeki durumu endişeyle takip ediyoruz

BM'den İdlibli sivillere 30 milyon dolarlık yardım

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı
Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Temır bölgesinde varlığını azalttı

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Temır bölgesinde varlığını azalttı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı