ANKARA - SARP ÖZER/SİNAN USLU

Ağustosta toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) ilişkin hazırlıklar başladı.

Şura'nın sekreteryasını yürüten Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve uzun saatler süren toplantılarda terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılarına yönelik istihbarat bilgileri özenle değerlendiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Şura'nın teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılması planlanıyor.

Şura'nın sekretarya görevini yürüten Milli Savunma Bakanlığında, toplantı hazırlıkları nedeniyle yoğun mesai harcanıyor. Toplantılarda, Şura'da terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası FETÖ bağlantısına ilişkin gelen istihbarat bilgileri de dikkatlice değerlendiriliyor.

YAŞ'ta bu sene yalnızca terfi sırası gelen değil, tüm albaylar değerlendirmeye alınacak. Bunun sonucunda bazı albaylar emekliye sevk edilirken bazıları mevcut rütbelerinde görev yapmaya devam edecek veya general/amiralliğe terfi ettirilecek.

Çakmak Salonu'ndan ayrıldı

Geçmiş yıllarda Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilk kez 28 Temmuz 2016'da karargah dışında, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanmıştı.

Toplantıda, TSK'daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ'nün darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştı. Daha sonra Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, 23 Ağustos 2016'da yapılan ikinci YAŞ toplantısında ise özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konular ele alınmıştı.

YAŞ'ın yeni yapısı

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ve bu çerçevede yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında YAŞ'ın yapısında da değişikliğe gidilmişti. Şura'nın sekretaryası Milli Savunma Bakanlığına verilmiş, YAŞ toplantılarının ise Başbakanın çağrısı üzerine gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kanuna göre YAŞ, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetlerdeki orgeneral ve oramirallerden oluşurken değişiklikle şura üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Şura başkanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Muhabir: Sarp Özer, Sinan Uslu