Başkenti taşkından 'sel kapanı' önledi

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ'nin Ankara ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiğini ve derelerdeki taşkın riskini azalttığını belirtti.

Başkent ve ilçelerine son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını dile getiren Acu, yaptıkları ıslah çalışmalarıyla tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azaltarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

"Vatandaşlarımızın can ve mal ve güvenliği emniyete alınmıştır"

Acu, Ankara il merkezini ve Gölbaşı ilçesini taşkın zararlarından koruyan olan Mogan Sel Kapanı'nın örnek bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Son dönemdeki aşırı yağışlarla oluşan taşkın suları, Mogan Sel Kapanı'nda sönümlenerek Mogan Gölü'ne derive edildi." ifadesini kullandı.

Mogan Sel Kapanı'nın gövde yüksekliğinin 10 metre, gövde dolgu hacminin ise 365 bin metreküp olduğunu belirten Acu, "Mogan Sel Kapanı'ndan maksimum su seviyesi 991 kotuna göre 26 hektometreküpdür. Minimum hacmi 985 kotunda 1,9 hektometreküpdür. Tesisin görevini başarıyla yapmasıyla Başkent Ankara ve Gölbaşı ilçesinin taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal ve güvenliği emniyete alınmıştır." bilgisini verdi.

Genel Müdür Acu, "Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda Sayın Bakanımızın da talimatıyla sırasıyla 'estetiği, emniyeti ve ekonomiyi' ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz'de bu çalışmalara özel önem veriyoruz"

Türkiye'de DSİ tarafından yapılarak hizmete alınan estetik dere ıslah çalışmalarından da örnek veren Acu, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse Afyonkarahisar'da yaptığımız ıslah çalışmasının ardından belediye tarafından yapılan rekreasyon çalışması ile gerçek ismi 'Akarçay' olan ama pis kokusu ve kötü görüntüsüyle 'Kokarçay' olarak bilinen dereyi, vatandaşın uğrak yeri haline getirdik. Karadeniz'de de bu çalışmalar özel önem veriyoruz. Bu çalışmalarla dereler birden bire yağan yağmurların akışa geçmesini önlemek için tersip bentleri ve göletler yapıyoruz. Çok güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Uzungöl'de tamamladığımız Solaklı Vadisi o bölgede adeta pırlanta gibi parlayan bir vadi oldu. Artvin'de 'Çoruh Park' gene aynı şekilde Artvin'e değer katan bir tesis oldu."