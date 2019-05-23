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Yargıtaydan Emrah Serbes'in hapis cezasına onama

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Aylin Sırıklı   | 23.05.2019
Yargıtaydan Emrah Serbes'in hapis cezasına onama

Ankara

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

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