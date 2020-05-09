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Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin başına atılarak yaralanmasına neden olan televizyon kumandasını silah olarak kabul etti.

Kemal Karadağ   | 09.05.2020
Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

Ankara

Eskişehir'de yaşayan kişi, yaşanan tartışma sırasında elindeki televizyon kumandasını arkadaşına fırlattı. Kumandanın başına gelmesi nedeniyle yaralanan kişi hastanede tedavi edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mağdur, yargılama sırasında arkadaşının attığı kumandayla kafasından yaralandığını belirtti. Sanık ise rastgele attığı kumandanın arkadaşının başına geldiğini söyledi.

Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, olayda kullanılan televizyon kumandasının, TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayılarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğini hükme bağladı.

Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

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