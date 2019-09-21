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Yargıtay 'hindi'yi küçükbaş hayvan saymadı

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, çalınan hindileri küçükbaş hayvan kabul ederek nitelikli hırsızlıktan fazla ceza verdiği kararını bozdu.

Kemal Karadağ   | 21.09.2019
Yargıtay 'hindi'yi küçükbaş hayvan saymadı

Ankara

Ordu'da kağıt toplayıcılığı yapan çocuk, bir iş yerinin bahçesinde bulunan iki hindiyi çaldı. Bu sırada hindilerin olmadığını gören iş yeri sahibi, etrafta inceleme yaptığı sırada hindilerin bir kağıt toplama aracının içinde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine olaya karışan çocuk, hindileri çaldığını itiraf etti.

Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, hindileri küçükbaş hayvan kabul etti. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinin "büyükbaş ve küçükbaş" hayvanlara yönelik hırsızlıkla ilgili hükmü gereğince sanığı cezalandırdı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, suça sürüklenen çocuğun iş yeri bahçesindeki iki hindiyi çalmasından ibaret eyleminin TCK'nin nitelikli hırsızlık suçunu düzenleyen maddesindeki kapsama girmediği, hindinin de küçükbaş hayvan olmadığı belirtildi.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından hindinin küçükbaş hayvan kabul edilerek çocuğa fazla ceza verilmesini bozma nedeni yaptı.

TCK'nin nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinde hırsızlığın büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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