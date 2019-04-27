Yardımeli Derneği, Etiyopya'da binlerce kişiyi yağmur suyu içmekten kurtardı
Yardımeli Derneği, su temini projesiyle Etiyopyalı binlerce kişiyi temiz suyla buluşturdu.
Addis Abeba
Türk yardım kuruluşu Yardımeli Derneği, Etiyopya’da yağmur sularını biriktirerek su ihtiyacını gideren kırsal bir bölgede hayata geçirdiği su temini projesiyle yaklaşık 10 bin kişiyi temiz suya kavuşturdu.
Yardımeli Derneği ve yerel sivil toplum kuruluşu Albirr Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından Etiyopya’nın güneyindeki Halaba bölgesinde uygulanan su projesiyle yöre halkı karşı karşıya kaldığı hastalık tehdidinden kurtuldu.
Yerin yaklaşık 200 metre altından çıkarılan suyu bir depoda toplayarak 3 çeşmeyle halka ulaştıran proje bölgede yaşayanları sevince boğdu.
Yüzlerce kişinin katıldığı açılış töreninde konuşan Yardımeli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Danışman, Türk hayırseverlere teşekkür ederek, projenin bölge halkının hayatında büyük değişikliklere yol açacağına işaret etti.
Projeden ilk başta yaklaşık on bin insanın fayda sağlayabileceğini kaydeden Sadık, çeşme sayısının artırılmasıyla ilerleyen dönemde daha fazla kişinin faydalanabileceğini vurguladı.
Nehir ve yağmur sularını kullanıyorlardı
Halaba Bölgesi Başkanı Hikme Hayrettin de bölge halkının daha önce kilometrelerce uzaktaki nehirden su taşımak zorunda kaldığını ve bu nedenle birçok kişinin hastalığa yakalandığını söyledi.
TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ise Etiyopya ve Türkiye arasındaki bağın kuvvetlenmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bölge halkından 28 yaşındaki Demissie Mammo, AA muhabirine, "Su geldiği için çok mutluyum. Daha önce topladığımız yağmur sularını kullanmak zorunda kalıyorduk." dedi.
Yağmur suları nedeniyle özellikle çocukların hastalıklara maruz kaldığını belirten Mammo, çevredeki sağlık tesislerinin de yeterli olmadığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.