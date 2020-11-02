Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Yalova
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
İddiaya göre, Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Olayda yaralanan 5 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.