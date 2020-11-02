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Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Sıtkı Yıldız,Erhan Erdoğan   | 02.11.2020
Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı Fotoğraf: Erhan Erdoğan/AA

Yalova

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

İddiaya göre, Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan 5 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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