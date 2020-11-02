Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti
Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
#İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 2, 2020
Elif’in tuttuğu el hepinizin elidir! pic.twitter.com/XNu4mYKyGh
"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.