Van'da yaralı baykuşu jandarma ekipleri tedavi ettirdi

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekipleri, Özalp ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri operasyon dönüşünde arazide yaralı bir baykuş buldu.

Baykuşu ilçe merkezindeki veterinere getiren ekipler, tedavisinin yapılmasını sağladı.

Koruma altına alınan baykuşun iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Muhabir: Necat Hazar