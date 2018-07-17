Van'da yaralı baykuşu jandarma ekipleri tedavi ettirdi

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyondan dönen jandarma ekipleri, arazide yaralı halde buldukları baykuşu tedavi ettirdi.

anasayfa > Türkiye 17.07.2018 Necat Hazar Van

Van'da yaralı baykuşu jandarma ekipleri tedavi ettirdi

VAN 

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekipleri, Özalp ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri operasyon dönüşünde arazide yaralı bir baykuş buldu.

Baykuşu ilçe merkezindeki veterinere getiren ekipler, tedavisinin yapılmasını sağladı.

Koruma altına alınan baykuşun iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Muhabir: Necat Hazar

© Anadolu Ajansı 2018