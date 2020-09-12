Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için tören düzenleniyor.
logo
Türkiye

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Mesut Varol   | 12.09.2020
Van'da şehit askerler için tören düzenlendi Fotoğraf: Mesut Varol /AA

Van

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı ) 

Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Van
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de güz dönemi için açılan üniversiteler Kovid-19 mücadelesi veriyor

Benzer haberler

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Van'da 3 asker şehit oldu

Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı

Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı
'Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da 'insan kaçakçıları'na 1 milyon lira ceza kesildi

Van'da 'insan kaçakçıları'na 1 milyon lira ceza kesildi