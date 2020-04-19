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Van'da Kırgız çocuklardan 'Evde kal' klibi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız ailelerin çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına dikkati çekmek için klip hazırladı.

Necmettin Karaca   | 19.04.2020
Van'da Kırgız çocuklardan 'Evde kal' klibi Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1980'li yıllarda göç eden ve 1982'de Türkiye'ye getirilerek Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgızlar, Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalara kliple destek verdi. 

Klipte yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar, "Evde kal Türkiye", "Gelecek için evde kal, kitap oku Türkiye", "Hayat eve sığar, evde kal Türkiye", "Hem kendimizi hem de ülkemizi virüse karşı koruyalım", "Sadece kendinizden değil çevrenizdeki herkesten sorumlusunuz", "Sağlık çalışanlarımız için evinde kal Türkiye" mesajlarını dile getirdi.

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