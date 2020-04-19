Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Erzurum
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.