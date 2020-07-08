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Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mesut Varol,Necat Hazar   | 08.07.2020
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi

Van

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi. 

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi. 

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı. 

Ekipler tarafından 10 gün süren çalışmalar sonucu teknenin yeri tespit edilerek çıkarılması için çalışma başlatıldı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne, Çarpanak açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştur. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Olay 

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

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