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Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespit çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Haydar Toprakçı   | 08.07.2020
Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tunceli merkezin yanı sıra Mazgirt ve Pertek ilçelerine bağlı tüm belde, mahalle ve köylere ilişkin "Genel Hayata Etkili" sayılması kararı alındığı belirtildi.

Depremin söz konusu alanlarda genel hayata etkili olup olmadığının tespit edilmesini amaçlayan kararın ardından 7 Temmuz itibarıyla 29 ekip, 60 teknik personel ve 30 araçla bu alanlarda kesin hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

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