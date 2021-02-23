Euro
8.61
Dolar
7.09
BIST 100
1,517.86
Altın
1,806.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Cemal Aşan   | 23.02.2021
Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti

Benzer haberler

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Devletin şefkat eli Başkaleli depremzedelerin acısını hafifletti

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı
DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon: 20 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon: 20 gözaltı kararı