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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türki Lala' dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi ve Anadolu Ajansı'nın da ilk muhabirlerinden Abdurrahman Peşaveri'nin hayatının anlatılacağı "Türki Lala" dizsinin, kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirtti.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.02.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türki Lala' dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Türki Lala'nın hayatını konu eden dizi projesini Pakistanlı yapımcılardan dinleme imkanı bulduk. Türk ve Pakistanlı oyuncuların bir arada olacağı dizi projesi Pakistan'la olan kültürel bağlarımızı inşallah daha da güçlendirecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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