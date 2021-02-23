Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türki Lala' dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi ve Anadolu Ajansı'nın da ilk muhabirlerinden Abdurrahman Peşaveri'nin hayatının anlatılacağı "Türki Lala" dizsinin, kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün, Türki Lala'nın hayatını konu eden dizi projesini Pakistanlı yapımcılardan dinleme imkanı bulduk. Türk ve Pakistanlı oyuncuların bir arada olacağı dizi projesi Pakistan'la olan kültürel bağlarımızı inşallah daha da güçlendirecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.