Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi merkezli deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
"Olumsuz bir durum şu ana kadar bulunmuyor"
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 12.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.
"Saray ilçesinde yaşanan depremde bize ulaşan olumsuz bir durum şu ana kadar bulunmuyor" diyen Bilmez, depremin hemen ardından bölgede hasar olup olmadığını tespit etmek için kriz merkezi oluşturulduğunu kaydetti.
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