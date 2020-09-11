Van'da 3 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, jandarma yüzbaşı ile 2 jandarma uzman çavuş şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz kapsamında Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşı ile 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın da yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı yarbaya da acil şifalar dileğinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.