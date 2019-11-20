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Türkiye

Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 20.11.2019
Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.

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