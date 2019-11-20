Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.
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Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/qcpqmVl1nn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019