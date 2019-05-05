'Uyuşturucuyla mücadelede başarılıyız'
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ulu, "Uyuşturucu konusuna güvenlik birimlerimizin daha çok odaklanmasıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamaları gerçekleşmeye başladı" dedi.
Muğla
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu, "Uyuşturucuyla mücadelede başarılıyız. Uyuşturucu konusuna güvenlik birimlerimizin daha çok odaklanmasıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamaları gerçekleşmeye başladı." dedi.
"Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele" konulu seminer için Muğla'ya gelen Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk güvenlik birimlerinin dünyada uyuşturucuyla mücadele eden en başarılı güvenlik birimleri arasında yer aldığını söyledi.
Her geçen gün yakalama miktarlarını artırdıklarını vurgulayan Ulu, hayatın her alanında uyuşturucuyla mücadelenin yapılabilmesi için gayret sarf edildiğini dile getirdi.
Vatandaşın uyuşturucuya yönelik sorunlarında yanlarında olmak için "narkotır", "narkorehber", "narkotim" gibi projeleri peyder pey hayata geçirdiklerini hatırlatan Ulu, önleme faaliyetleri kapsamında Yeşilay, ilgili bakanlık ve kuruluşların önemli çalışma yaptığını ifade etti.
"Uyuşturucuyla mücadelede başarılıyız"
Bir bütün olarak devletin bunu önemli sorunlar arasına aldığını, sonuç alıcı çalışmalarla üzerine gittiğini anlatan Ulu, şunları kaydetti:
"Tehlikenin büyüklüğü karşısında devletimizin bu örgütlenmesiyle daha etkili sonuçlar alınacak, insanlarımız bu uyuşturucu tehlikesinden daha iyi korunmaya başlayacak. Uyuşturucuyla mücadelede başarılıyız. Uyuşturucu konusuna güvenlik birimlerimizin daha çok odaklanmasıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamaları gerçekleşmeye başladı. Gün geçtikçe daha etkili bir şekilde bu sorunun üzerine gidilmesinden dolayı büyük yakalamaların devam edeceğini düşünüyorum. Ocakta polis, Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı 1 ton 535 kilogram eroini ele geçirdi. Ağustosta Kocaeli'de jandarma 800 kilogram kokain, aralık ayında da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirdi."
Uyuşturucu sorununun sınır aşan sorunlardan olduğuna değinen Ulu, Türk güvenlik birimlerinin Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk'ta başarılı operasyonlar yaptığını bildirdi.
"Uyuşturucu, Türkiye'de doğup Türkiye'de sonuçlanan bir suç değil. Afganistan'da doğuyor, Avrupa'da sonuçlanıyor. Biz de geçiş köprüsü gibi konumumuz gereği tam ortada bulunuyoruz. Onun için başka ülkelerle iş birliği, istihbarat paylaşımı bu mücadelenin olmazsa olmaz koşullarından birisi." diyen Ulu, özellikle son bir yıl içerisinde üç ülkede Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının başarılı ve önemli operasyonlara imza attığını hatırlattı.
"Yurt içinde kalan PKK'lı terörist sayısı çok aza düştü"
Uyuşturucunun, terörün en önemli finans kaynağı olduğuna dikkati çeken Ulu, şöyle devam etti:
"Uyuşturucu, PKK'yı ve diğer terör örgütlerini besleyen en önemli gelir kalemlerinden birisidir. Terörün varlığını sürdüren, finansman yönünden onu destekleyen en önemli alan uyuşturucu. Bugün itibarıyla yurt içinde kalan PKK'lı terörist sayısı çok aza düştü. Çok önemli eylemler yapma kabiliyetini kaybetti. Uyuşturucuyla mücadelede ailelere büyük görev düşüyor. Aileler, çocuklarının arkasında sevgiyle dimdik durarak bu sorunu çözebilirler. Uyuşturucuyla mücadele ailede başlar."
Ulu, ailelerin adalet duygusu olan, haklıyı haksızı ayıran, doğru söyleyen, yalanı reddedebilen, emekle kazanılmamış geliri reddedebilen, erdemli bir birey yetiştirebilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.