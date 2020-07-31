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Uyuşturucu tacirlerine 'Bayram Temizliği' operasyonu

Antalya'da aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 100 polis ve 3 narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Süleyman Elçin   | 31.07.2020
Uyuşturucu tacirlerine 'Bayram Temizliği' operasyonu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Uyuşturucu tacirlerine "Bayram Temizliği" operasyonu

Antalya'da 100 polisin katılımıyla 3 dedektör köpek kullanılarak düzenlenen "Bayram Temizliği" adı verilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )


Antalya'da 100 polisin katılımıyla 3 dedektör köpek kullanılarak düzenlenen "Bayram Temizliği" adı verilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde belirlenen adreslere özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 100 polis ve 3 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülenen operasyonda ansızın polisleri karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı.

Zanlılardan bazıları, polislerin evlerine girmesine engel olmak için kapıları kilitledi. Bu sayede uyuşturucuyu saklamak için zaman kazanmaya çalıştıkları belirtilen şüpheliler, uzun süre kapıyı açmadı.

Kapılar, özel harekat polislerince koçbaşıyla açıldı.

Ağaçlara güvenlik kamerası yerleştirmişler

Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar sırasında şüpheliler, evlerindeki uyuşturucuyu bahçeye atmaya çalıştı.

Uyuşturucuları yataklarının altındaki özel bölmelere ve evlerinin bahçesindeki taşların altına gizleyen zanlıların, ağaçlara güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.

Operasyonda 1 kilo 530 gram skunk, 57 gram esrar, 12 gram eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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