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Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Orhan Sunal   | 24.08.2019
Uşak'ta orman yangını

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan bir helikopter ile karadan Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak sık orman arazisi nedeniyle yayılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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