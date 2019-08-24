Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'TSK, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu'

Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden TSK, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. 7 ayda 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.08.2019
'TSK, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu'

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğu vurgulanarak, Mehmetçik'in Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 7 ayda 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiği bildirildi. 

Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.

Harekatın, terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, ülke sınırlarının güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik'imiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Dabık'ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Dabık'ı kontrol altına almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı."

Paylaşımda, harekatta görevli personel ve evlerine dönen Suriyelilerin görüntüleri de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

'TSK, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu'

'TSK, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu'

MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' paylaşımı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yılı

İşte general ve amiral atamalarında dikkati çeken isimler

İşte general ve amiral atamalarında dikkati çeken isimler
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi