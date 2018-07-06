Uşak merkezli 'kripto' FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

UŞAK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden kadrosu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Ali Galip B. ile Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi Kazım Ş. işlemlerinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısınca tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutukladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si helikopter pilotu 5 muvazzaf askerin işlemleri ise Uşak İl Jandarma Komutanlığında sürdürülüyor.

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik önceki gün Uşak, İstanbul, Van, Isparta, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker ile kadrosu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Ali Galip B. ve Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi Kazım Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ali Galip B'nin 3 yıl önce Antalya Serik Belediyesi'ne danışman olarak görevlendirildiği ve halen bu görevine devam ettiği belirlenmişti.

Muhabir: Soner Kılınç



