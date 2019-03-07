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Unutulmayan Konya geleneği 'şivlilik'

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, kapı kapı dolaşıp evlerden "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topladı.

Abdullah Doğan   | 07.03.2019
Unutulmayan Konya geleneği 'şivlilik' Fotoğraf: AA/Abdullah Doğan

Konya

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği, renkli görüntüler oluşturdu.

Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istedi.

Ev ve dükkanları gezen çok sayıda çocuk, taşıdıkları poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşadı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, üç ayların başlangıcında Konya'daki "şivlilik" geleneğinin ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.

Çocukların "şivlilik" ile üç ayların heyecanına ortak olduğunu, etkinliğin şehirde gencinden yaşlısına kadar büyük heyecan uyandırdığını dile getiren Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Üç aylar, yavrularımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu hem o çocukları sevindirmenin hem de mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü role sahip."

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