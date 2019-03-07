Malatya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'da bir apartmanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Malatya
Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada, 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti. Evde bulunan Kamil Koç (42), eşi Selda Koç (37) ve çocukları Berrin Koç (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.