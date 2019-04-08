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Türkiye

Unkapanı Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım ve onarım çalışması nedeniyle 9 Nisan'da 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ayşe Nur Akçelik   | 08.04.2019
Unkapanı Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprüde bu saatler arasında bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Bu saatler arasında araç ve yayalar, Unkapanı Köprüsü yerine Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.

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