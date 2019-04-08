Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüşmesi yaptı.
İkili, görüşmede Libya'daki son durumu ele aldı.
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