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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüşmesi yaptı.

İkili, görüşmede Libya'daki son durumu ele aldı.


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