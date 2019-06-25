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Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak program için başvurular başladı

Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.

Özcan Yıldırım   | 25.06.2019
Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak program için başvurular başladı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.

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