Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak program için başvurular başladı
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.
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