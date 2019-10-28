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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı

Yozgat'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Ömer Ertuğrul,Ali Özdemir   | 28.10.2019
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı

Yozgat

Yozgat'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Üniversite öğrencilerini Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Bozok Üniversitesine ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, çoğu üniversite öğrencisi 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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