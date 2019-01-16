Umuda yolculukta donmak üzere olan bebek kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı, donmak üzere olan bir bebek tedavi altına alındı.

AYDIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında bir bebek ile çocukların da bulunduğu 31 Orta Afrika Cumhuriyeti, 20 Afganistan, 12 Kongo ve bir Eritre uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Donmak üzere olduğu belirlenen bir bebek ise 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Aynı gün doğduğu öğrenilen bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Muhabir: Ferdi Uzun



