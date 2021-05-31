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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın basın günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Savaş Güler   | 31.05.2021
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )


Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Katar'ın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2021 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, konferans salonunda verilen brifingin ardından tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı.

Bu sırada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürkuş ile ilgili kısa bir brifing veren Türk Havacılık Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, Hürkuş'un ilk kez bir tatbikatta görev alacağını söyledi.

Daha önce bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Orbay, "Hürkuş'un bu tatbikata katılan versiyonu hava yer entegrasyon uçağı olarak adlandırdığımız görev eğitim versiyonu. Aslında bir eğitim uçağı olarak tasarlandı fakat pek çok versiyon üzerinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları ne doğrultuda olursa bize neyi işaret ederlerse biz ona göre tasarım olarak uçağımızı dönüştürme kabiliyetine sahibiz." diye konuştu.


Daha sonra katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri ve basın mensupları, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösterinin yanı sıra SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu izledi.

Ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikatta, konvoy koruma, yakın hava desteği, yaralı tahliyesi ve muhabere arama kurtarma kapsamında düşman bölgesinde kalan dost-müttefik personelin kurtarılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, diğer ülkeler ile çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi senaryolar tatbikata dahil edildi.

"Hürkuş", ilk kez bir tatbikatta görev aldı

Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra havalanan 3 helikopter, yaralı askerleri kurtarmak için alana geldi. Bu esnada bir tatbikata ilk kez katılan Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı, koruma görevini yerine getirdi.

Senaryo gereği, çatışma sırasında motor arızası nedeniyle düşen bir F-16'nın pilotu uçaktan atladı. Hayatta kalan pilot, Atak helikopterlerinin koruması altında muhabere arama kurtarma göreviyle kurtarıldı. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan, başta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile askeri gözlemciler tarafından dikkatle izlendi.

Görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan tüm hava unsurları, geçiş töreni yaptı.

Tatbikata Türkiye'den 6 F-16 uçağı, E-7T AWACS uçağı, ANKA-S İHA, CN-235 uçağı, AS-532 helikopterleri, 3 Personel Kurtarma Timi, JTAC İleri Hava Kontrolü Timi, AS-532 ve T-129 ATAK helikopterleri, SAT Timi, S-70 helikopterleri, Özel Kuvvetler Timi, Azerbaycan'dan Mi-17 helikopterleri, 3 Personel Kurtarma Timi, Katar'dan da AW-139 helikopterleri, C-130 ve C-17 Uçakları, KKTC'den ise AS-532 helikopteri ve Personel Kurtarma Timi katıldı. 

2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

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