Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.