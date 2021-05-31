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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

Muhammed Ali Toruntay   | 31.05.2021
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

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