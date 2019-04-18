'Uluslararası 10. Dergi Fuarı' ertelendi
Türkiye Dergiler Birliği 24-29 Nisan tarihlerinde İstanbul Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilmesi planlanan fuarın, ekime ertelendiğini duyurdu.
İstanbul
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), 24-29 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan "Uluslararası 10. Dergi Fuarı"nın, ekim ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.
TÜRDEB'den yapılan açıklamada, şubat'ta TÜRDEB'in web sitesinden yapılan duyuruda, 24-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası 10. Dergi Fuarı"na yurt içinden ve dışından katılmak isteyen dergilerin ve dergi okurlarının daha geniş katılımlı, daha iyi ve profesyonel koşullarda fuar görme taleplerine kulak verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Alanındaki tek fuar olan etkinliğimizi Ekim 2019 tarihine ertelemeye karar verdik. Ayrıntılı tarih web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir. Tüm dergi severleri Ekim'de 10. Uluslararası Dergi Fuarı'na bekleriz. Başvuruları onaylanmış dergilerimiz için ikinci bir işleme ve ödemeye gerek kalmadan hakları saklı tutulacaktır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.