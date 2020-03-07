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Kültür Sanat

TÜRDEB Dergi Fuarı 2 Haziran'da düzenlenecek

Türkiye Dergiler Birliğince düzenlenen Geleneksel Dergi Fuarı, 2 Haziran'da Sirkeci Garı'nda okurlara açılacak.

Semra Orkan   | 07.03.2020
TÜRDEB Dergi Fuarı 2 Haziran'da düzenlenecek Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı/AA

İstanbul

Türkiye Dergiler Birliğince (TÜRDEB) düzenlenen Geleneksel Dergi Fuarı, 2 Haziran'da Sirkeci Garı'nda okurlarla buluşacak.

Birliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleşecek dergi günlerine, tarihi Sirkeci Garı ev sahipliği yapacak. 2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuar için dergilerin başvuruları başladı.

Etkinlikte dergi yazarları imza günleri, dergici buluşmaları gerçekleştirilecek, yılın dergileri, tasarım, editör ve yayıncı ödülleriyle TÜRDEB dergi ödülleri verilecek.

Bu yıl yurt dışından da katılımcıları ağırlayacak fuarla ilgili süreç "turdeb.org" adresinden takip edebilecek.

Bu arada TÜRDEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, geçen yıl iptal edilen fuara katılım hakkı kazanan dergilerin hiçbir ücret ödemeden fuara katılabilecekleri bildirdi.

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