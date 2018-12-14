BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yeni sezon açıldı.

Uludağ 1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ, yeni sezona "Merhaba" dedi.

Otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da, kayak, snowboard ve kar motosikleti gibi aktiviteler ile karın tadını çıkartan tatilciler pistlere akın etti.

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan "oteller bölgesi"ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan Uludağ'a da 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılıyor.

Sezonun açılması, "oteller bölgesi"ndeki işletmecileri de sevindirdi.

"Bu sene çok güzel kar yağıyor"

1. Yerleşim Bölge'deki bir kafenin işlemecisi Selim Adıyaman, sezonun açılmasıyla işlerinin de hareketlendiğini söyledi.

Kar kalınlığının kayak için yeterli seviyede olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Bu sene çok güzel kar yağıyor. Yeterli kar sevisine ulaştık. Sezon açılışının ilk gününde insanlar akın ettiler. Hava kayağa elverişli bir durumda. Tatilcilerin otellere girişleri de başladı. Yarından itibaren dolu bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'dan günübirlik Uludağ'a gelen Sümeyye Güney de Uludağ'ı ilk kez gördüğünü belirterek, "Burası çok güzel, eğlenceli, çok beğendim. Özlemişim kayak yapmayı, bu nedenle bizim için de güzel oldu. Hava durumu da iyi, çok soğuk değil. Kar da çok iyi seviyede." ifadelerini kullandı.

Kar kalınlığı 47 santimetre

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 47 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Muhabir: Mustafa Bikeç



