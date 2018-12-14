İDDEF’ten 'Yemen’e Acil Yardım' kampanyası

İSTANBUL

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, "Yemen’e Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde, ilk etapta 200 aileye sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Yemen’de yaşanan insanlık dramı için seferberlik başlattıklarını, Yemen’in çok acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gıda yardımlarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte evlerde ve bahçelerde yemek tencerelerinin kaynamaya başladığına kaydeden Turan, "İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak, iç savaşın yıkımıyla yaşadıkları yerleri terk edip göç eden mazlum kardeşlerimiz için bağışçılarımızın destekleriyle gıda yardımları yaptık. Tabii ki bu iç, kendi kendine oluşan bir savaş değil. Her zaman olduğu gibi huzurdan huzursuzluk duyan dünya üzerinde ifsattan başka bir şey tanımayan siyasi söylem ve içeriğe girmeme hususunda göstermiş olduğum gayret ile isim kullanmayacağım zihniyetlerin yapmış olduğu tahribat. Biz bağışçılarımızın destekleriyle ilk etapta kendi ilkel şartlarda yaşayan 200 aileye yardımlar ulaştırdık. Daha kapsamlı olarak bu ülkedeki yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Turan, gıda dağıtımlarının aksamadan süreceğini anlatarak, "Aynı zamanda ülkemizden de bölgeye intikal edecek ekiplerimizle son ana kadar yardımları yaygınlaştıracağız. Yemen’de ayrıca ihtiyaca binaen adak ve akika kurbanı kesimleri de yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırseverler, gıda kolisi ve kurban bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Muhabir: İzzet Taskiran