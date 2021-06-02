Uludağ'a haziran karı
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, haziran ayında yağan karla beyaza büründü.
Bursa
Bursa'da etkili olan yağmur gece saatlerinde Uludağ'da kara dönüştü.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Oteller Bölgesi beyaza büründü.
Uludağ'da yoğun sis ve sulu kar belli aralıklarla etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.