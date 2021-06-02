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Uludağ'a haziran karı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, haziran ayında yağan karla beyaza büründü.

Sergen Sezgin   | 02.06.2021
Uludağ'a haziran karı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa'da etkili olan yağmur gece saatlerinde Uludağ'da kara dönüştü.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Uludağ'da yoğun sis ve sulu kar belli aralıklarla etkili oluyor.

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