Euro
10.47
Dolar
8.59
BIST 100
1,428.97
Altın
1,898.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu’na video konferansla katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 02.06.2021
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı, iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu
Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor
'Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı'
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama