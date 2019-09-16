Euro
6.30
Dolar
5.73
BIST 100
102,589.70
Altın
1,498.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 49 bin 717 araç ve sürücü denetlenirken, bin 126 servis sürücüsünün yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı tespit edildi.

İsa Toprak   | 16.09.2019
Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftası okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

49 bin 717 araç ve sürücünün denetlendiği, 4 bin 350 trafik kural ihlalinin tespit edildiği denetimlerde, 305 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

1126 servis sürücüsünün yönetmeliğe uymadığı belirlendi

Denetimlerde bin 126 servis sürücüsünün Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.

Sürücülere, cezai işlem uygulanırken, eksiklikler belediye ve milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okul idarelerine bildirildi.

Denetimlerin, eğitim öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu
ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı

Benzer haberler

Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi

Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi

2000 komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi adayı alınacak

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'ye getirildi

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'ye getirildi
'Duman 7 Operasyonu'nda 126 şüpheli gözaltına alındı

'Duman 7 Operasyonu'nda 126 şüpheli gözaltına alındı
Yurt genelinde trafik güvenliği uygulaması yapıldı

Yurt genelinde trafik güvenliği uygulaması yapıldı