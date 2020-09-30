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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu ve Tohma Köprüsü şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Volkan Kaşik   | 30.09.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci ile diğer ilgililerle Tohma Köprüsü şantiyesini ziyarete etti.

Şantiye alanında inceleme yapan Karaismailoğlu, burada yetkililerden bilgi aldı, görevli personelle görüşü.

Karaismailoğlu daha sonra beraberindekilerle Malatya Çevre Yolu şantiyesine geçti.

İnceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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