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Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 05.03.2021
Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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