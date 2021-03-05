Euro
9.00
Dolar
7.53
BIST 100
1,538.04
Altın
1,689.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a gönderildi.

Şener Toktaş   | 05.03.2021
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

Bitlis

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi.

Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi.

Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı.

Kaza

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 Kovid-19 vakası kaydedildi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Benzer haberler

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin kimliği belli oldu

Bakan Akar: İlk bilgilere göre kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekte

Selçuk Bayraktar'dan şehit Erbaş paylaşımı: Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu

Selçuk Bayraktar'dan şehit Erbaş paylaşımı: Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi