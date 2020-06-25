Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı
İstanbul
Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Y.'yi Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.
Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman G. de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.