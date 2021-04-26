Euro
10.03
Dolar
8.30
BIST 100
1,368.06
Altın
1,777.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop konuşuyor
logo
Türkiye

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak öngörülüyor.

Mustafa Çalkaya   | 26.04.2021
Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
'Salgına yakalanan hastaların durumlarını görseler bırakın dışarıyı odalarından çıkmazlar'

Benzer haberler

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor
Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor