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Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

Karnabahar, pırasa, ıspanak, lahana ve kereviz gibi sebzelerin üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de hasat yoğunluğu başladı.

Yusuf Şahbaz   | 13.01.2021
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Izmir

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden İzmir'de hasat, yoğun şekilde devam ediyor.

İzmir'de 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Bunun 123 bin dekarlık alanında ise 291 bin ton kışlık sebze üretiliyor. İzmir karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sırada bulunuyor.

Kent genelinde kışlık sebze hasadı da devam ediyor. Zaman zaman yağan yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu sürüyor. Öğleden önce pırasa hasadına katılan işçiler, öğleden sonra kereviz hasadıyla devam ediyor.

Üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Hasadın devam ettiği pırasa, tarlada 2 liradan, karnabahar 1 liradan, brokoli 1,5 liradan, kereviz ise 2,5 liradan satılıyor.

"Üretim alanında daralma yok"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte önemli tarım potansiyelinin bulunduğu söyledi.

Tarımın İzmir'de 12 ay devam ettiğini vurgulayan Özen, Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının karşılanması konusunda da kentin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Teknolojinin tarımla entegrasyonu sonucu birim alandan alınan ürünlerde artış yaşandığını kaydeden Özen, İzmir'de de bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen tarımsal üretimin tüm çeşitlerinde artış yaşandığını aktaran Özen, "2021 yılına bu olumsuzluklardan kurtulmuş bir şekilde giriyoruz. Tarımsal üretim anlamında çok bereketli bir sezon bekliyoruz. Mevsimden kaynaklı gecikme olsa da üretim alanında daralma yok." diye konuştu.

Salgında tarım konularının büyük bir ilgi gördüğünü belirten Özen, "Herhangi bir gıda eksikliği, üretim eksikliği gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Torbalı ilçesinde kışlık sebze üretimi yapan Nebi Karateke, 1400 dekarda sebze ürettiğini söyledi.

20 seneye yakın süredir çiftçilik yaptığını belirten Karateke, "Üretim bu sene beklentimizi karşılıyor. Gidişattan şu an için memnunuz. Özellikle pırasa ve kerevizde yüzümüz güldü." ifadelerini kullandı. 

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